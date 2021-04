“Reconhecimento do trabalho e da dedicação aos jogadores”

Joaquim Evangelista foi reeleito como presidente do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF) para o quadriénio 2021-2025, ao vencer Ibraim Cassamá com 98% dos votos.

Evangelista, de 54 anos, candidatou-se pela quinta vez à presidência do Sindicato e, em declarações a Bola Branca, falou do reconhecimento do trabalho feito.

“Importa destacar o reconhecimento do trabalho feito e da dedicação aos jogadores. Quero agradecer a renovação da confiança nesta equipa. Mas isto não significa um afrouxamento da nossa ação, pelo contrário. Nós temos consciência que é preciso redobrar esforços.

O presidente reeleito não tem dúvidas que estes são tempos difíceis: “Temos consciência dos problemas que a sociedade está a viver, a pandemia, a conjuntura económica e o próprio futebol com este exemplo [Superliga] de ganância dos clubes. E, portanto, diria que a minha responsabilidade enquanto líder até vai ser mais exigente”.

A lista A, liderada por Evangelista, recebeu 521 votos contra apenas 10 votos da lista B.