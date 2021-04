Petit e o interesse do Braga em Tiago Esgaio. "É bom, os clubes portugueses têm de vender"

Petit não ficará surpreendido se perder Tiago Esgaio para o Sporting de Braga, uma vez que o Belenenses SAD é um clube vendedor.

Em conferência de imprensa, esta quarta-feira, o treinador salientou que o facto de o lateral-direito, de 25 anos, estar a ser associado ao interesse do Braga valoriza o trabalho do próprio jogador e do Belenenses SAD:

"Isso é bom, é trabalho dos jogadores, é valorização do jogador. Nós sabemos que os clubes portugueses têm de vender, faz parte do futebol. É trabalhá-los bem, valorizá-los e poder vender. É bom para o Esgaio, é sinal de que está a trabalhar bem e que tem a ajuda dos companheiros."

Do Campeonato de Portugal para Braga

Petit recordou que Tiago Esgaio chegou à I Liga só há duas épocas, via Belenenses SAD. Antes, andou entre Campeonato de Portugal e II Liga.

"É um miúdo que há dois anos estava no Torreense, na Segunda Divisão. Isso é pelo trabalho dele, e [temos de] ficar contentes pelo que eles têm feito ao longo da época, mas também pela equipa toda", destacou.

Esta quarta-feira, o jornal "Record" adiantou que Tiago Esgaio tem tudo acertado para rumar ao Sporting de Braga na próxima época. O defesa português, irmão de Ricardo Esgaio, dos minhotos, tem 60 jogos e quatro golos pelo Belenenses SAD, nesta última temporada e picos.