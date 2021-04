Paulo Sérgio: "É um resultado pesado e assumo total responsabilidade"

Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, assume responsabilidade pela pesada goleada sofrida contra o Benfica, por 5-1, em casa, num jogo em que os algarvios entraram a vencer, com um golo de Beto.

Em declarações à SportTV, o técnico faz um balanço positivo da primeira parte e lamenta o golo sofrido no último lance antes do intervalo, que condicionou a estratégia.

"É um resultado pesado e do qual assumo toda a responsabilidade. Há que levantar a cabeça agora. Como resumo do jogo, digo que o Benfica não teve chances na primeira parte e sofremos quando esperávamos o apito para o intervalo num lance fácil de defender. Podíamos ter saído com vantagem e fazer o planeado depois", começa por dizer.

O treinador explica as alterações na segunda parte e os erros que custaram um resultado melhor.

"Estivemos muito mais altos a pressionar na segunda parte, mas fomos feridos em bolas longas, da mesma forma como costumámos ferir. Gostei muito da resposta dada na entrada para a segunda parte, mas cometemos erros capitais. A perder 3-1, é muito difícil virar o marcador contra o Benfica. Como já disse, assumo total responsabilidade e estaremos cá amanhã para trabalhar rumo a uma vitória", explica.

O Portimonense está tranquilo na tabela, com 32 pontos no 10º lugar, mas Paulo Sérgio não dá a manutenção como garantida.

"Precisamos de fazer 38 pontos, não 35. A nossa meta exige-nos vitórias, como temos vindo a conseguir. A equipa saberá dar uma resposta já na próxima terça-feira", termina.