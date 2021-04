Nota 5 para Nuno Almeida. "Arbitragem de excelência"

O videoárbitro Bola Branca, Paulo Pereira, atribuiu nota 5 a Nuno Almeida, juiz do Sporting 2-2 Belenenses SAD, da jornada 28 da I Liga.

De acordo com o ex-árbitro, Nuno Almeida começou logo por acertar no primeiro cartão amarelo exibido aos três minutos do encontro:

"Tiago Tomás teve uma entrada imprudente sem necessidade, pôs em causa a integridade física do adversário. Bem Nuno Almeida."

Sobre o primeiro penálti, Paulo Pereira considerou que não havia "nada a dizer", pois Henrique "atingiu claramente Nuno Mendes no tornozelo".

"Nuno Almeida estava atento, era de difícil análise. Podia ter-se escudado na decisão do videoárbitro, mas assumiu e esteve bem", vincou.

Grande penalidade decisiva foi "legítima"

O penálti que deu o empate ao Sporting, ao minuto 96, "apesar de já tardio", foi "perfeitamente legítimo", no entender do VAR Bola Branca:

"Tiago Esgaio teve uma abordagem descuidada, travou de forma evidente a trajetória da bola com o braço Quase meteu a bola ao bolso."



Em conclusão, Nuno Almeida "esteve muito seguro e, apesar da compreensível frustração dos jogadores do Belenenses SAD", assistiu-se a "uma arbitragem de excelência", assinalou Paulo Pereira.