Nacional soma décima derrota consecutiva em casa do Tondela

O Tondela recebeu e venceu, esta quinta-feira, o Nacional da Madeira, por 2-1, naquela que foi a décima derrota seguida da equipa agora orientada por Manuel Machado.

O jogo começou de feição para os madeirenses, com golo de João Camacho, aos 14 minutos de jogo. O Tondela não tardou em empatar, por Murillo, aos 18 minutos de jogo.

Na segunda parte, na sequência de um canto, o defesa-central Ricardo Alves fez o golo da vitória, aos 60 minutos de jogo, assistido por Filipe Ferreira.

Ainda antes do fim, Nuno Borges foi expulso com um cartão vermelho direto, apenas cinco minutos depois de ter entrado em campo.

Nos descontos, Rafael Barbosa falhou dois penáltis. O árbitro Rui Costa mandou repetir uma primeira defesa de António Filipe, porque o guarda-redes tinha saído da linha de golo antes do tempo autorizado. Na repetição, o guarda-redes voltou a defender.

Com este resultado, o Tondela está cada vez mais perto de garantir a manutenção e sobe ao 9º lugar, com 34 pontos somados. Já o Nacional, que perdeu o 10º jogo seguido na I Liga, é último, com 25 pontos, a seis pontos de um lugar de manutenção.