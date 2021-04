Marítimo vence Rio Ave e aquece luta pela sobrevivência

O Marítimo deixou a zona de despromoção direta, esta quarta-feira, após receber e bater o Rio Ave, por 1-0, em jogo da jornada 28 da I Liga.

Joel Tagueu apontou, aos 12 minutos, o único golo da partida e prolongou a má série do Rio Ave. Os vilacondenses não vencem há seis jogos.

Com esta vitória, o Marítimo sobe ao 16.º lugar, que dá acesso ao "play-off" de despromoção, com 27 pontos, os mesmos do Famalicão, primeira equipa acima da linha de água — e que ainda vai visitar o Gil Vicente. O Rio Ave é 13.º classificado, com mais dois pontos que os insulares.