Famalicão derrota Gil Vicente e afasta-se da zona de perigo

O Famalicão deu mais um importante passo rumo à manutenção na I Liga, esta quinta-feira, ao vencer no terreno do Gil Vicente, por 0-3.

Os golos só surgiram na segunda parte, no Estádio Cidade de Barcelos, quando Iván Jaime saltou do banco para resolver o jogo. Aos 69 minutos, o espanhol respondeu da melhor forma a um cruzamento rasteiro de Rúben Vinagre, para adiantar o Famalicão no marcador.

No minuto 90, já depois da expulsão da Ygor Nogueira, aos 84, com vermelho direto, após análise do videoárbitro, Leonardo Campana beneficiou de um desvio para ampliar a vantagem famalicense.

Aos 94 minutos, no último lance da partida, assistiu-se ao momento do jogo. Iván Jaime aproveitou um corte defeituoso para ficar na cara de Denis, picou a bola com subtileza sobre o guarda-redes e, já sem ninguém pela frente, encostou para a baliza vazia o terceiro golo do Famalicão.

Com este resultado, o Famalicão sobe ao 13.º lugar, com 30 pontos, menos um que os gilistas, que estão em 12.º, e mais três que o Marítimo, que ocupa a posição de acesso ao "play-off" de despromoção à II Liga.

O Farense, primeira equipa na zona de descida direta, soma 25 pontos, menos cinco que o Famalicão e menos seis que o Gil Vicente.

Veja o terceiro golo do Famalicão: