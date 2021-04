PSG nas meias-finais da Taça, Mónaco elimina Lyon

Paris Saint-Germain e Mónaco apuraram-se para as meias-finais da Taça de França, esta quarta-feira, ao vencerem Angers e Lyon, respetivamente.

Os campeões franceses humilharam o Angers com uma goleada por 5-0. Mauro Icardi ("hat-trick"), Vincent Moreau (autogolo) e Neymar fizeram os golos do PSG, que teve o português Danilo Pereira no onze, a central.

O Mónaco (sem Gelson Martins e Florentino) só resolveu frente ao Lyon (sem Anthony Lopes) quando a equipa da casa ficou reduzida a 10 unidades, fruto da expulsão de Sinaly Diomandé, ao minuto 51. Wissam Ben Yedder, de penálti, aos 54 minutos, e Kevin Volland, aos 61, apontaram os golos que apuraram a equipa do Principado.