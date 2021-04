Presidente do Barcelona diz que Superliga Europeia "é uma necessidade"

Joan Laporta, presidente do Barcelona, encara a Superliga Europeia como uma "necessidade" devido ao momento financeiro que os clubes vivem, devido à pandemia da Covid-19.

"A Superliga é uma necessidade, mas a última palavra é dos sócios. Os grandes clubes contribuem muito e temos que participar na distribuição dos recursos", disse, em declarações à TV3.

Laporta regressou recentemente à presidência do Barcelona e mantém esperança que a Superliga Europeia possa ser uma realidade: "Deve ser uma competição atrativa e baseada nos méritos desportivos. Somos defensores das ligas nacionais e estamos abertos para conversar com a UEFA".

Questionado sobre o afastamento de alguns clubes e o silêncio do Barcelona, que se mantém como o único clube ainda oficialmente no projeto a par do rival Real Madrid, Laporta diz que a proposta da Superliga Europeia ainda não caiu.

"Tem havido pressão em alguns clubes, mas a proposta ainda existe. Fazemos investimentos muito importantes, os salários são muito altos e todas essas considerações têm que ser levadas em conta da mesma forma que o mérito desportivo", termina.