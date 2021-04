Paulo Fonseca empata e Roma está cada vez mais longe da Champions

A Roma, orientada pelo português Paulo Fonseca, empatou em casa com a Atalanta a um golo e está mais longe do "top-4" e respetiva qualificação para a Liga dos Campeões.

Foi a equipa de Gasperini que se adiantou no marcador no Olímpico de Roma, por Malinovski, logo aos 26 minutos de jogo.

O golo do empate só viria a surgir já muito perto do final, pela autoria do ex-Benfica Cristante, aos 75 minutos de jogo.

Gosens foi expulso na Atalanta aos 70 minutos de jogo, o que facilitou o trabalho da Roma e Ibañez também foi expulso no lado da Roma, mas já no final do jogo, aos 94 minutos.

Com este resultado, a Atalanta continua no terceiro lugar com os mesmos 65 pontos do que a Juventus e a um do AC Milan, enquanto que a Roma fica no sétimo posto, com 55 pontos, a dez de um ligar de Liga dos Campeões.