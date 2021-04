Nova Liga dos Campeões é "o menor de dois males" em comparação com a Superliga

Ilkay Gundogan teceu críticas à UEFA, esta quinta-feira, pela reestruturação da Liga dos Campeões, que passará a ter mais jogos. O médio do Manchester City aproveitou a controvérsia em volta da Superliga Europeia, de que o clube inglês foi fundador mas depois desistiu, para falar sobre o novo formato da Champions. "Mais e mais e mais jogos, ninguém pensa em nós, jogadores? O novo formato é apenas o menor de dois males em comparação com a Superliga. O formato atual da Champions funciona perfeitamente e é por isso que é a competição de clubes do mundo — para nós, jogadores, e para os adeptos", escreveu o internacional alemão no Twitter.

Como será a nova Liga dos Campeões?

Entrará em vigor, a partir da época 2024/25, o novo formato da Liga dos Campeões. A mudança mais drástica está na fase de grupos. É extinto o formato dos agrupamentos de quatro equipas e passará a existir apenas um grupo, com as 36 equipas presentes na competição. O sorteio dos jogos será feito através do "ranking" das equipas, com base no rendimento dos clubes nas provas europeias nos cinco anos anteriores. Cada clube fará 10 jogos, contra 10 adversários diferentes, cinco em casa e cinco fora, em vez dos seis jogos habituais. As oito melhores equipas qualificar-se-ão automaticamente para os oitavos de final, enquanto que as equipas que terminarem entre o nono e o 24.º postos disputarão "play-offs" a duas mãos, que completarão o quadro de 16 equipas que disputarão os oitavos de final da prova, que decorrerá nos moldes normais.