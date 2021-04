Nápoles arrasa a Lazio e continua na luta pela Champions

O Nápoles goleou a Lazio, em casa, por 5-2, e continua na perseguição ao grupo de equipas que está em lugares de qualificação para a Liga dos Campeões.

Insigne, aos sete minutos de penálti, e Politano, davam vantagem à equipa napolitana ao intervalo. Insigne voltou a marcar no reatar da partida, aos 53 minutos, e Dries Mertens colocou o resultado com contornos de goleada aos 65 minutos de jogo.

A Lazio amenizou o resultado com golos de Ciro Immobile e Milinkovic-Savic, aos 70 e 74 minutos, respetivamente. Aos 80 minutos, o Nápoles deu a "machadada final", por Osimhen, assistido por Hirving Lozano.

O internacional português Mário Rui ficou no banco de suplentes do Nápoles.

Com esta vitória, o Nápoles soma 63 pontos, no quinto lugar, e está apenas a três pontos do segundo classificado, o AC Milan. Já a Lazio continua no sexto lugar, com 58 pontos.