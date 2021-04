Leicester City vence West Brom e reforça lugar no pódio

O Leicester City não vacilou na receção ao West Bromwich Albion e venceu o jogo por 3-0, que garante à equipa de Brendan Rodgers o terceiro lugar isolado da Premier League.

Os três golos foram marcados na primeira parte, por Jamie Vardy, aos 23, Evans, aos 26 e Iheanacho, aos 36 minutos de jogo. O internacional português Ricardo Pereira não foi opção e ficou no banco de suplentes.

Com seis jornadas por disputar, o Leicester aproveita os deslizes de West Ham e Chelsea e é agora terceiro classificado isolado, com 59 pontos, mais quatro do que os dois rivais.