"Junta-te à luz". Bristol City oferece camisola nova por cada uma dos clubes da Superliga

O Bristol City aproveitou a "novela" da Superliga Europeia para lançar uma campanha de promoção junto dos adeptos de futebol mais jovens. "Não deixem que o 'lado negro' vos puxe para baixo", diz o clube inglês.

De acordo com comunicado publicado no site oficial, o Bristol City está a dar aos jovens "Uma Nova Esperança", como no primeiro filme (Episódio IV na cronologia cinematográfica) da "Guerra das Estrelas". Cada adepto que entregar uma camisola de um dos seis clubes ingleses que juntaram (e entretanto abandonaram) à Superliga na loja oficial do Bristol receberá, de graça, uma camisola júnior dos "robins" da presente época.

Em oferta está a primeira camisola de 2020/21, enquanto houver "stock".

"Vem para o lado da luz e apaixona-te de novo pelo futebol", apela o Bristol City, que sublinha que "o futebol é para os adeptos".

Doze clubes anunciaram, no domingo, a criação da Superliga Europeia, uma competição fechada para a elite do futebol. Seis deles eram os maiores clubes ingleses: Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Manchester City e Tottenham. Os "Big-6" foram, também, os primeiros a abandonar o projeto, após extensivos protestos dos adeptos.

Inter de Milão, Atlético de Madrid, AC Milan e Juventus também saíram, entretanto, deixando Barcelona e Real Madrid, o principal impulsionador da Superliga Europeia, sozinhos. O presidente dos madrilenos, Florentino Pérez, argumentou que a competição procurava recuperar os jovens para o futebol. O Bristol City aproveitou a deixa para esta campanha.