Bilbau fora do Euro 2020?

As autoridades bascas criticam a UEFA por alegadamente ter retirado o estádio San Mamés, em Bilbau, da lista de sedes para o Euro 2020.

Em comunicado conjunto, citado por vários órgãos de comunicação social, a câmara de Bilbau e o governo do País Basco falam em “decisão unilateral” da UEFA.

"Em Bilbau o Euro 2020 não será jogado, mas não vamos permitir que joguem com Bilbau e com as instituições bascas, nem que ponham em dúvida a comprovada e longa experiência das suas autoridades para a organização de eventos internacionais", refere o comunicado.

Estavam previstos quatro jogos no San Mamés.

A UEFA vai oficializar as cidades-sede para o Euro 2020 esta sexta-feira. Alegadamente estão a ser analisadas alternativas a Dublin, Munique e Bilbau, que ainda não confirmaram a presença de público.

O Europeu deveria decorrer em 12 estádios de 12 cidades diferentes: Munique, Roma, Londres, Baku, São Petersburgo, Dublin, Amesterdão, Budapeste, Glasgow, Copenhaga, Bucareste e Bilbau.

O Euro 2020 foi adiado devido à pandemia da covid-19 e vai decorrer entre 11 de junho e 11 de julho de 2021.