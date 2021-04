Atlético de Madrid vence e mantém vantagem na liderança

O Atlético de Madrid recebeu e venceu, esta quinta-feira, o Huesca por 2-0 e mantém-se na liderança isolada da La Liga.

Correa abriu o marcador para a equipa de Simeone aos 39 minutos de jogo, e Yannick Ferreira Carrasco fechou a vitória, com um golo aos 80 minutos de jogo.

O internacional português João Félix está lesionado e não integrou os convocados da partida.

Com este resultado, o Atlético de Madrid é primeiro classificado com 73 pontos, mais três do que o Real Madrid, com seis jornadas para o fim do campeonato.