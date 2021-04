Alex Sandro bisa pela Juventus no regresso de Cristiano Ronaldo

O regresso de Cristiano Ronaldo à titularidade pela Juventus, após ter ficado de fora frente à Atalanta, devido a lesão, foi premiado com uma vitória. Contudo, a estrela da partida não foi o internacional português.

Foi Alex Sandro, ex-FC Porto, que deu a volta, com um bis, ao golo madrugador de Gaston Brugman, na receção da Juventus ao Parma.

Os golos "bianconeri" foram todos fabricados na defesa. Matthijs de Ligt, que tinha assistido Alex Sandro para o primeiro, fixou o 3-1 final com assistência de Juan Cuadrado, que bisou nos passes para golo.

Com esta vitória, a Juventus fica a um ponto do segundo lugar do AC Milan, de Rafael Leão, que perdeu, por 1-2, na receção ao Sassuolo.

Na liderança, com 10 pontos de avanço, encontra-se o Inter de Milão, que até se deu ao luxo de empatar, por 1-1, no terreno do Spezia.