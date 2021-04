Abel Ferreira ganha nos descontos, Renato Paiva empata em casa

O Palmeiras, de Abel Ferreira, venceu o Universitario, do Perú, por 3-2, na primeira jornada da Taça Libertadores, em que defende o título conquistado.

O golo do triunfo foi apontado pelo jovem Renan, aos 90+5, de cabeça após um canto.

Antes, o “verdão” chegou a estar a vencer por 2-0, com golos de Danilo e Raphael Veiga.

No entanto, após a expulsão de Alan Empereur, a equipa abanou e sofreu dois golos por Enzo Gutiérrez.

No outro jogo do grupo A, o Independiente del Valle, de Renato Paiva, empatou em casa, 1-1, contra os argentinos do Defensa y Justicia.

Carlos Rotundi marcou primeiro para os visitantes, mas Christian Ortiz empatou para a equipa do treinador luso.

Na segunda jornada da Libertadores, na próxima semana, há encontro entre técnicos portugueses com o Palmeiras a receber o Independiente del Valle.