TAP sofre prejuízo 12 vezes superior a 2020

Os prejuízos da TAP ascenderam a 1.230,3 milhões de euros em 2020, ano marcado pela pandemia, um agravamento superior em 12 vezes às perdas de 95,6 milhões de 2019.

De acordo com um comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), "o resultado líquido do ano foi negativo em EUR 1.230,3 milhões".

A operação no quarto trimestre de 2020 conduziu a um prejuízo de 529,6 milhões de euros, tornando os últimos três meses do ano no pior período na história da empresa (acima dos 395 milhões de perdas do primeiro trimestre, dos 187 milhões do segundo trimestre, e dos 118,7 milhões no terceiro trimestre).



Estas contas respresentam um agravamento dos prejuízos de quase 1.300% face aos 95,6 milhões de euros de 2019.



A companhia aérea lembra que "tal como em todo o setor da aviação a operação e resultados de 2020 foram severamente impactados pela quebra de atividade em resultado da pandemia de Covid-19".

A companhia aérea fechou 2020 com 8.106 trabalhadores, menos 900 do que no ano anterior.