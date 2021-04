Costa confirma que Lisboa entregou PRR em Bruxelas. "Foi o primeiro" país a fazê-lo"

Portugal já entregou à Comissão Europeia a versão final do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). O anúncio foi feito por António Costa na a rede social Twitter. "Portugal foi o primeiro Estado-membro a apresentar o PRR", pode ler-se.

“A nossa recuperação assenta no reforço do SNS, na habitação digna e acessível, na promoção das qualificações, na capitalização e inovação empresarial, no desenvolvimento do interior e nas transições climática e digital”, sublinhou.

Segundo Costa, o plano tem objetivos concretos, que passam por “combater as vulnerabilidades sociais, dotar os centros de saúde de meios complementares de diagnóstico, concluir as redes de cuidados continuados integrados e paliativos e executar o programa de saúde mental”.

Portugal quer ainda “garantir 26.000 habitações às famílias que não têm habitação condigna”, bem como “garantir novas respostas sociais aos idosos e combater a pobreza”.

O PPR prevê 36 reformas e 77 investimentos nas áreas, sociais, clima e digitalização, num total de perto de 14 mil milhões de euros em verbas comunitárias de recuperação da crise provocada pela pandemia.