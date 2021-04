Carrinhas comerciais vão passar a pagar ISV

Os automóveis ligeiros de mercadorias, ou simplesmente carrinhas comerciais, vão perder a isenção de pagamento do Imposto Sobre Veículos (ISV). Segundo o Jornal de Negócios desta quinta-feira, o Governo decidiu retirar a isenção por considerar que alguns casos de isenção são "injustificados e contrários aos princípios ambientais que subjazem à própria lógica daqueles impostos”.

O Jornal de Negócios, citando legislação publicada esta semana em Diário da República, noticia que a isenção do ISV gozada até agora pelas viaturas vai terminar a 1 de Julho.

Os automóveis em causa são os ligeiros de mercadoria, seja com caixa aberta, fechada ou sem caixa, que não têm cabina integrada na carroçaria, com peso bruto até 3.500 quilos e sem tração às quatro rodas.

Além de perderem a isenção de pagamento do ISV, os automóveis ligeiros de mercadorias da categoria D - de transporte de mercadorias) também perdem o desconto de 50% no Imposto Único de Circulação (IUC), a não ser que sejam “autorizados ou licenciados para o transporte de grandes objetos”.

Segundo o Governo, a mudança surge porque a isenção do ISV e este benefício fiscal no IUC “têm-se revelado permeáveis a utilizações abusivas”. Além disso, a existência destes casos torna-os “injustificados e contrários aos princípios ambientais que subjazem à própria lógica daqueles impostos”.

Resta saber se esta será a única mudança fiscal anunciada. Segundo o Negócios, vários benefícios fiscais estão perto de caducar e poderão não ser renovados, por estarem numa situação que o Governo descreve como de “inadequação ou desnecessidade face aos objetivos traçados aquando da sua criação”.

Em comunicado, a Associação Nacional do Ramo Automóvel (ARAN) argumenta que o fim da isenção vai criar "um custo adicional para os adquirentes de carrinhas comerciais" e vai "impedir quer o aumento, quer a renovação de frotas, pugnando pela manutenção de veículos mais antigos a circular, e consequentemente mais poluentes".

"A ARAN rejeita veementemente a sucessiva tomada de medidas que potenciam maiores dificuldades para o setor automóvel, num momento, em que as generalidades das empresas lutam para cumprir com as suas obrigações e para se manterem a laborar", conclui o comunicado.