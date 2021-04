Weigl falha jogo do Benfica em Portimão

Julian Weigl não vai ser opção no Benfica contra o Portimonense, por ter sido autorizado a regressar a Lisboa para assistir ao parto da filha.

Fonte do Benfica garante à Renascença que o jogador foi autorizado esta manhã a deixar o estágio por Jorge Jesus e Rui Costa, negando a notícia que o internacional alemão teria saído contra a vontade do técnico das águias. O parto estaria marcado para o próximo sábado, mas foi adiantado, uma notícia recebida pelo atleta durante a madrugada, já no Algarve.

Weigl, de 25 anos, tem sido opção regular no meio-campo do Benfica e obriga Jorge Jesus a pelo menos uma alteração no onze inicial. Gabriel e Pizzi são os candidatos mais prováveis para fazer dupla com Taarabt no meio-campo.

O internacional alemão chegou ao Benfica em janeiro do ano passado, proveniente do Dortmund, e conquistou espaço nas opções de Jorge Jesus no decorrer desta época. Weigl soma um golo em 38 jogos disputados.

[Atualizado às 17h55]