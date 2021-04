Jorge Jesus: "Fomos ficando mais fortes com as mudanças e os golos foram aparecendo"

Jorge Jesus, treinador do Benfica, destaca as substituições na segunda parte como fulcrais na vitória por 5-1 em casa do Portimonense, mas acredita que a equipa tornou a tarefa difícil quando parecia fácil.

"Conseguir estar empatado ao intervalo teve importância e depois fomos ficando mais fortes com as mudanças e os golos foram aparecendo. Jogámos contra uma equipa, que já não perdia há três jogos. Fizemos um jogo forte, como com o Paços e o Sp. Braga. Num leque de oito jogos, tivemos um percalço onde não esperávamos. Estamos a meter as coisas fáceis nos jogos difíceis, e quando parece fácil metemos as coisas difíceis", disse, à Sport TV.

O Benfica recupera dois pontos de desvantagem para o Sporting e fica a 10 do líder. Jesus só pensa em vitórias até ao final da temporada: "O único resultado que nos interessa até ao fim do campeonato é vencer. É importante esta confiança da equipa.

Darwin Nuñez entrou ao intervalo e foi essencial para a vitória, no entendimento de Jorge Jesus.

"A entrada do Darwin também foi determinante, quando os jogadores melhoram a equipa também melhora. Precisávamos de um jogador que desse profundidade, estava a faltar-nos atacar essa zona. Achei que tínhamos de modificar a forma como atacávamos a zona de decisão. Gabriel já tinha amarelo. 5-1 é sempre um resultado bom, seja onde for", conclui.