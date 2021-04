Jesus desmente conflito com Weigl. "Não vale tudo"

Jorge Jesus, treinador do Benfica, desmente que tenha impedido Julian Weigl de deixar o estágio da equipa devido ao parto da filha. O técnico das águias confirma a informação avançada pela Renascença e explicou a situação.

"Deixámos sair com autorização, foi um funcionário do Benfica que o foi buscar, e depois começaram a inventar que abandonou o estágio por problemas comigo. Mentiras dessas não valem, não vale tudo", começou por dizer à Sport TV.

O técnico deu detalhes sobre a situação, depois de uma chamada recebida pelo internacional alemão durante a madrugada.

"A mulher dele entrou num parto complicado. Ele não está em Portugal, não é português, não tem irmão e as pessoas todas para ajudar. Às 4h da manhã foi ao meu quarto e ao do Rui Costa desesperado porque a mulher tinha telefonado, tinha ido de urgência para o hospital, entrado em trabalho de parto. O que temos fazer? Temos de deixar o atleta. A mentalidade dos atletas não era a minha quando jogava", termina.

O parto estaria marcado para o próximo sábado, mas foi adiantado, uma notícia recebida pelo atleta durante a madrugada, já no Algarve. Gabriel entrou para o lugar do alemão.

O internacional alemão chegou ao Benfica em janeiro do ano passado, proveniente do Dortmund, e conquistou espaço nas opções de Jorge Jesus no decorrer desta época. Weigl soma um golo em 38 jogos disputados.