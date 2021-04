Morreu Monte Hellman, realizador de "Sem Destino"

O realizador norte-americano Monte Hellman, autor dos filmes "A Estrada Não Tem Fim" e "Sem Destino", morreu na terça-feira aos 91 anos, em Palm Desert, Califórnia (EUA), revelou a revista Variety.

Monte Hellman, figura do cinema independente norte-americano, recebeu um Leão de Ouro em Veneza em 2010, quando estreou o filme "Road to nowhere - Sem Destino".

Hellman, nascido em Nova Iorque, em julho de 1929, fez os primeiros filmes nos anos 1960, produzidos por Roger Corman e com baixo orçamento. Entre essas primeiras obras estão "O Furacão" e "Duelo no Deserto", ambos de 1966 e protagonizados por Jack Nicholson.