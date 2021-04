Suspensão de Rúben Amorim. Sporting acusa Conselho de Disciplina de "desprezar a verdade dos factos"

O Sporting confirma, em comunicado, que o Conselho de Disciplina rejeitou o recurso do clube leonino em relação ao castigo da suspensão de 15 dias do treinador Rúben Amorim, por declarações após o jogo com o Famalicão, em Alvalade.

O clube leonino diz que a rejeição do recurso resulta do "desprezo pela verdade dos factos".

O Sporting esclarece, em vários pontos, que o treinador "não utilizou as palavras que lhe são imputadas no relatório do árbitro e, sobretudo, não as dirigiu à equipa de arbitragem". Em causa está o treinador ter dito "conseguiste o que querias" ao árbitro Rui Costa, depois do empate com o Famalicão.

"O elemento da equipa de arbitragem que o ouviu e entendeu dar indicação de expulsão encontrava-se de costas, conforme registos em vídeo que o comprovam", adiciona ainda o comunicado.

O Sporting explica que pediu, no recurso, a inquirição como testemunhas de Rui Costa (árbitro principal), Nuno Manso (árbitro assistente n.º 1) e João Malheiro Pinto (4.º árbitro), bem como a junção aos autos da gravação registada pelo sistema de comunicação da equipa de arbitragem no momento da expulsão do treinador.