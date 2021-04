​Papa pede maratona de oração contra a pandemia em maio

O Papa Francisco convida os fiéis do mundo inteiro a rezarem o terço, todos os dias às 18h00 (hora de Roma), em ligação com 30 santuários marianos espalhados pelos cinco continentes.



Um comunicado do Conselho pontifício para a Nova Evangelização informa que o próprio Papa Francisco participará pessoalmente, no primeiro e no último dia do mês de maio. E que serão os 30 santuários, representativos de todo o mundo católico, a conduzirem a recitação do terço, cada dia um santuário diferente.

O tema desta maratona de oração é “De toda a Igreja subia incessantemente a oração a Deus”, para invocar o fim da pandemia.

O comunicado acrescenta ainda que “esta iniciativa nasceu do desejo do Papa Francisco”, com o objetivo “de envolver de modo especial todos os outros santuários do mundo, para promoverem esta oração junto dos fiéis, das famílias e das comunidades”.

A recitação do terço será transmitida em direto, nos canais oficiais da Santa Sé, diariamente às 18h (hora de Roma).