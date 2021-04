Papa diz que oração “desarma” sentimentos negativos

O Papa Francisco deu esta quarta-feira continuidade ao ciclo de catequeses semanais que tem dedicado à oração, sublinhando a importância que a Bíblia dá às palavras.

“Se, perante a violência, não houvesse palavras para tornar inofensivos os maus sentimentos, para os canalizar de modo a não serem prejudiciais, o mundo inteiro seria inundado por eles”, disse o Papa, que pediu aos católicos que mantenham a “prece vocal” como referência nas suas orações, porque ela é como uma “âncora” e “a mais segura”, porque pode ser praticada sempre.

“Nenhum de nós nasce Santo, e quando os sentimentos negativos batem à porta do nosso coração, devemos ser capazes de os desarmar com a oração e com as palavras de Deus”, afirmou, durante a audiência geral transmitida a partir da biblioteca do Palácio Apostólico, no Vaticano.

Francisco pediu que não se despreze o exemplo dos mais velhos, que considerou os “grandes intercessores” das paróquias. “Deveríamos ter a humildade de certos idosos que, na igreja, talvez porque a sua audição já não é aguda, recitam em meia-voz as orações que aprenderam quando eram crianças, enchendo a nave de sussurros” , afirmou, lamentando que haja quem menospreze esta forma de estar e rezar, como se fosse uma coisa de “ignorantes”.

“Não se caia na soberba de desprezar a oração vocal, a oração dos simples, a que Jesus nos ensinou: Pai-Nosso que estás nos céus”, acrescentou.

No final da audiência, Francisco saudou os ouvintes de língua portuguesa, a quem deixou o convite para que nunca abandonem “as orações simples que aprendemos desde pequenos no seio da nossa família e que guardamos na memória do coração”, porque “são vias seguras de acesso ao coração do Pai”.