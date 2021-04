Sérgio lamenta troca constante de treinadores. "Falar de projeto é uma tanga"

"Os jogadores são os mesmos, mas têm um novo modelo de jogo e com individualidades interessantes. É mais um jogo importante que queremos ganhar. Cada equipa tem os seus objetivos, o Vitória quer aproximar-se, até pelo resultado do Paços de ontem. Não nos diz respeito, vamos encontrar um Vitória com uma dinâmica interessante neste novo modelo que muitos treinadores estão a adotar, com três centrais", explica.

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, lamenta a troca constante de treinadores nos clubes portugueses, quando questionado com a saída de João Henriques do Vitória de Guimarães, o próximo adversário do Porto.

Contas do título só na última jornada

Sérgio não pensa, para já, nas contas do título, porque considera que é um exercício inútil nesta fase da tempoirada.

"O jogo na Madeira foi difícil, não muito bonito, mas conseguimos o mais importante que era ganhar. É olhar para as dificuldades que vamos encontrar amanhã. Não nos podemos dar ao luxo de perder mais pontos e fazer as contas no último jogo. Nós pensamos em conquistar os três pontos em todos os jogos. Não pensamos no que vem atrás, nos seis pontos. A tabela é o que é, temos de ganhar os nossos jogos", diz.

A Superliga e o Ramadão



Depois de Pinto da Costa, presidente do FC Porto, ter anunciado que os dragões foram convidados para integrar a Superliga Europeia, mas rejeitou o convite, Sérgio não adiciona mais qualquer comentário em relação ao assunto.

"Já muita gente se manifestou, nomeadamente o nosso presidente. O líder máximo já se manifestou, não temos de falar por cima nesse sentido", disse.

O treinador do FC Porto foi ainda questionado sobre o período de Ramadão que alguns jogadores estão a fazer, com alterações no plano alimentar dos atletas. Sérgio respeita as crenças ideológicas dos seus jogadores e dá o exemplo das suas.

"Há jogadores que cumprem e que tem a ver com crenças e religião e eu não me meto. No tempo da quaresma também faço o meu jejum, não tenho de criticar nada, mas ajudar. Temos departamento médico e alguém mais ligado, que é o nosso nutricionista. Sabe contornar as dificuldades. Se é o idela? Obviamente que não, mas há situações importantes para pessoas. Tenho de respeitar isso. Conseguimos amenizar dificuldade que possam sentir com estes jogos e necessidade de estar a 100%. Não é por aí que haverá problema", termina.

O FC Porto recebe o Vitória de Guimarães na quinta-feira, às 21h00, jogo que encerra a 28ª jornada da I Liga, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.