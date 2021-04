Enriquecimento ilícito. Como reagem os partidos à pressão de Marcelo?

O Presidente da República alertou para a necessidade de encontrar um meio adequado para criminalizar a corrupção e que há vários caminhos que podem ser seguidos, respeitando a Constituição.

Marcelo defendeu, aliás, que “já se perdeu tempo demais” e que este passo já devia ter sido dado. Acrescentou que, se não for desta, com o contexto em torno do processo Marquês, há o risco de nunca vir a ser.

Que reação tiveram os partidos ao "ralhete" do Presidente?

Agora, todos se mexem. Até esta semana, o PS insistia que a lei que visa criminalizar quem não declara acréscimo de rendimentos já existe, mas depois de ouvir o Presidente admitiu que há algumas arestas por limar.

Há até quem, no PS, admita olhar para a proposta feita pela Associação Sindical dos Juízes, que considera necessária uma alteração da lei dos titulares de cargos públicos para que o crime de ocultação de riqueza seja efetivamente investigado e punido.

Mas não é totalmente consensual, porque a líder parlamentar, Ana Catarina Mendes, por exemplo, já disse que o problema não é a falta de leis para provar discrepâncias nos rendimentos, mas sim a falta de eficácia por parte de quem tem de analisá-las – no caso, a Entidade da Transparência, que nem sequer tem ainda uma sede para estar em plenas funções.

E os outros partidos?

Mesmo antes do tal “ralhete” do Presidente da República, o PCP já tinha apresentado uma proposta, em que tem vindo a insistir há muito: os comunistas querem a criação do crime de enriquecimento injustificado com penas até três anos, mas que é agravado para titulares de cargos políticos e públicos até aos cinco.

É um projeto que faz parte de um pacote de medidas de combate à corrupção, que prevê “um dever geral de declaração às Finanças” a quem tem “património e rendimentos de valor superior a 400 salários mínimos (o equivalente a 226.000 euros).

Prevê também um dever de atualização e de justificação de origem logo a partir dos 100 salários mínimos, o que equivale a 66.500 euros.

E, nesta quarta-feira de manhã, o Bloco de Esquerda apresenta o seu projeto. Os bloquistas lembram que, em 2020, na comissão da Transparência, conseguiram pôr na lei uma taxa de 80% sobre o enriquecimento não justificado, mas também já anunciaram que pretendem ir mais longe, a partir da proposta da Associação dos Juízes.