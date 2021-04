​Universidade Católica Portuguesa no Top 30 mundial do The Impact Ranking

A Universidade Católica Portuguesa ficou na edição de 2021 entre as 30 instituições mundiais com melhores resultados no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 'Paz, Justiça e Instituições Fortes' (ODS 16), e mantém a sua posição global, num ano em que o ranking contou com mais 347 instituições" refere um comunicado da instituição.



Este é um dos 17 objetivos definidos na Agenda 2030 das Nações Unidas com vista "a promover uma sociedade pacífica e inclusiva, com acesso universal à justiça e a existência de instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis".

Além de "segurar a sua posição global", a UCP consegue "melhorar o seu score geral, registar o notável desempenho no ODS 16 e elevar a sua posição em outros outros ODS: Saúde e bem-estar, Qualidade da educação, Redução das desigualdades e ainda na categoria Parcerias para atingir os objetivos", refere a mesma nota.

O The Impact Ranking University "visa avaliar o impacto social das ações desenvolvidas pelas universidades, enfrentando questões como desigualdades de género, educação de qualidade, mudanças climáticas, paz mundial e crescimento económico".

Cada vez mais valorizado pelas instituições de ensino superior em todo o mundo, o The Impact Ranking divulgado pelo Times Higher Education, contou este ano com 1115 instituições, o que representa "um crescimento de 45 por cento face a 2019, aumentando a dificuldade de um posicionamento significativo, devido ao aumento desta competitividade".