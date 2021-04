Presidente chinês aceita participar em cimeira sobre o clima organizada por Biden

O Presidente chinês, Xi Jinping, vai participar da cimeira virtual do clima organizada pelo homólogo norte-americano, Joe Biden, apesar do declínio nas relações entre Pequim e Washington, informou o ministério dos Negócios Estrangeiros da China na quarta-feira.

O chefe de Estado chinês vai fazer um "discurso importante" via videoconferência, a partir de Pequim, revelou o ministério, poucos dias depois de os dois países se comprometerem a "cooperar" na questão das alterações climáticas.

Joe Biden convidou cerca de 40 líderes mundiais para uma cimeira internacional sobre o clima, que se vai realizar por videoconferência, entre quinta e sexta-feira.

China e Estados Unidos são os dois maiores emissores de gases de efeito estufa, a fonte do aquecimento global. O acordo entre os dois países é, portanto, considerado crucial para o sucesso dos esforços internacionais na redução das emissões.

No entanto, a relação entre as duas potências deteriorou-se nos últimos anos, marcada por uma prolongada guerra comercial e diferendos sobre questões como Hong Kong, Taiwan, abusos dos Direitos Humanos ou a soberania do mar do Sul da China.