Dalai Lama e 100 outros laureados com o Nobel apelam ao fim gradual dos combustíveis fósseis

De acordo com a CNN , os 101 laureados com o Prémio Nobel escreveram a Biden e aos participantes na reunião de quinta-feira, exortando-os a tomar medidas concretas para eliminar gradualmente os combustíveis fósseis, com o objetivo de evitar alterações climáticas catastróficas.

Na véspera de alguns dos líderes mais poderosos do mundo se reunirem na cimeira virtual do clima, convocada pelo Presidente norte-americano, Joe Biden, o Dalai Lama e outros 100 laureados com o Prémio Nobel têm uma mensagem clara: m anter os combustíveis fósseis no solo .

Os laureados delineiam três passos que dizem que os líderes mundiais precisam de tomar: acabar com qualquer nova expansão da produção de petróleo, gás e carvão; eliminar gradualmente a produção existente de combustíveis fósseis de uma forma justa e equitativa e investir fortemente na transição global para as energias renováveis.

"Para além de serem a principal fonte de emissões, há poluição local, custos ambientais e de saúde associados à extração, refinação, transporte e queima de combustíveis fósseis. Estes custos são frequentemente pagos pelos povos indígenas e comunidades marginalizadas", diz a carta.

A carta, que foi coordenada pela Iniciativa do Tratado de Não-Proliferação de Combustíveis Fósseis, foi assinada por alguns dos mais distintos cientistas, construtores e escritores de paz do mundo.

A longa lista de signatários inclui Jody Williams, que recebeu o Prémio da Paz de 1997 pela sua campanha de proibição das minas terrestres; a ativista dos direitos das mulheres e vencedora do Prémio da Paz de 2011 Leymah Gbowee; Frances H. Arnold, que recebeu o prémio de química de 2018 por realizar a primeira "evolução dirigida" das enzimas; Harald zur Hausen, o laureado de 2008 em medicamentos e fisiologia que descobriu que o vírus do papiloma humano causa cancro do colo do útero; Elfriede Jelinek, laureada em 2005 na literatura, e Christopher Pissarides, laureado em 2010 em Economia.

Os apelos à eliminação gradual dos combustíveis fósseis não são novos. As Nações Unidas dizem que tal passo é necessário se a humanidade quiser travar as catastróficas alterações climáticas provocadas pelo homem.

O objetivo do Acordo Climático de Paris de 2015 é limitar o aquecimento a menos de 2 graus Celsius e tão próximo quanto possível de 1,5 graus acima dos níveis pré-industriais.

Para o conseguir, o mundo precisa de reduzir a produção de combustíveis fósseis em cerca de 6% todos os anos entre 2020 e 2030, mas as projeções atuais mostram um aumento anual de 2%, de acordo com o relatório do UN Production Gap.

A ONU afirmou, no ano passado, que o mundo está no caminho para produzir 120% mais combustíveis fósseis até 2030 do que os cientistas dizem ser admissível para impedir o aquecimento do planeta em mais de 1,5°C, e 50% mais do que podemos queimar para manter o aquecimento a 2°C.