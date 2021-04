Covid-19. Papa pede "vacinação extensiva" à Cimeira Ibero-americana

Veja também:

O Papa Francisco enviou uma mensagem à XXVI Cimeira Ibero-Americana de Chefes de Estado e de Governo, que decorre em Andorra, a apelar paraa uma "vacinação extensiva" para acabar com a pandemia da Covid-19.

“Reconhecendo os esforços na busca por uma vacina eficaz para a covid-19 em tão pouco tempo, desejo reiterar que a imunização extensiva deve ser considerada um “bem comum universal”, noção que requer ações concretas que inspirem todo o processo de pesquisa, produção e distribuição de vacinas”, disse.

Francisco enviou esta mensagem numa carta lida pela secretária-geral ibero-americana, Rebeca Grynspan, durante seu discurso no plenário da cimeira, que se realiza no Principado de Andorra.

O Papa considerou serem “particularmente bem-vindas as iniciativas que procurem criar novas formas de solidariedade a nível internacional, com mecanismos que visem garantir uma distribuição equitativa das vacinas, não com base em critérios puramente económicos, mas tendo em conta as necessidades de todos, especialmente dos mais vulneráveis e necessitados”.

Na sua opinião “nada disso será possível sem uma forte vontade política que tenha coragem de decidir mudar as coisas, principalmente as prioridades, para que não sejam os pobres que paguem o maior custo desses dramas”.

“Em várias ocasiões tenho assinalado que temos que sair "melhor" desta pandemia, já que a crise atual é uma ocasião propícia para repensar a relação entre a pessoa e a economia que ajuda a superar o curto-circuito "da morte que vive em todos os lugares e em todos os momentos”, frisou.

O pontífice saudou os chefes de estado e de Governo que participaram na cimeira "num contexto particularmente difícil" devido ao impacto da pandemia, "que exigiu enormes sacrifícios de cada nação e exortou a comunidade internacional a se comprometer, unida, com um espírito de responsabilidade e fraternidade, para enfrentar os muitos desafios atuais e futuros”.