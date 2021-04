"Chega de mortes insensíveis". Condenação de Chauvin é um "passo em frente", diz Biden

Antes desta declaração, a partir da Casa Branca, o presidente norte-americano falou ao telefone com a família de George Floyd, logo após a leitura do veredito no tribunal de Minneapolis.

"Foi um assassinato em plena luz do dia e arrancou as vendas para o mundo inteiro ver o racismo sistémico, uma mancha na alma de nossa nação, o joelho no pescoço da justiça para os negros norte-americanos", disse Biden.

"Ninguém deve estar acima da lei, e o veredito de hoje envia essa mensagem. Mas não é suficiente, não podemos parar aqui", reconheceu o Presidente americano.

“Para conseguirmos uma mudança e uma verdadeira reforma, podemos e devemos fazer mais para reduzir a probabilidade de tragédias como esta acontecerem novamente", acrescentou, referindo que a decisão do júri de Minneapolis deve ser encarada com a esperança, por parte da comunidade de negra de que “não deve temer interações com a polícia”.

"Eles não devem ter de se preocupar se os seus filhos ou filhas voltarão a casa depois de irem ao supermercado, ou simplesmente estarem na rua, a conduzir ou a brincar no parque”, mas isso “exige reconhecer e enfrentar o racismo sistémico e as disparidades raciais que existem no policiamento e no nosso sistema de justiça criminal”, declarou Biden.

Kamala Harris. “Somos todos parte do legado de George Floyd”

A vice-presidente dos EUA reconheceu, esta quarta-feira, que o país ainda tem “um longo caminho pela frente” no combate à violência policial com motivações racistas.

"Hoje sentimos um suspiro de alívio. Ainda assim, não pode tirar a dor. Uma medida de justiça não é o mesmo que justiça igual. Este veredito aproxima-nos [dessa justiça igual para todos], mas o facto é que ainda temos trabalho a fazer . Ainda precisamos reformar o sistema", disse Kamala Harris.

Para a vice-presidente dos EUA, este caso e o seu desfecho trágico demonstram que a vida da população merece ser “valorizada".

"Esta é a verdade sobre a injustiça racial, não é apenas um problema da América negra ou um problema de pessoas de cor. É um problema para todos os norte-americanos”, acrescentou.

"Todos nós fazemos parte do legado de George Floyd e o nosso trabalho agora é honrá-lo”, rematou Harris.