Centro Europeu de Controlo de Doenças: vacinação permite um abrandar do uso de máscara e distanciamento social

À medida que forem sendo administradas cada vez mais vacinas e houver mais pessoas imunizadas, o uso obrigatório de máscara e a preocupação com o distanciamento social poderá abrandar. Eis a visão do Centro Europeu de Controlo de Doenças (CECD) para os próximos meses, de acordo com a última atualização das linhas orientadoras para controlo da pandemia.

O CECD elenca vários cenários em que os estados-membro podem considerar a possibilidade de dispensar ou relaxar o uso de equipamentos de proteção nas reuniões entre dois indivíduos, famílias ou bolhas sociais.

No caso de encontro entre indivíduos totalmente vacinados, “o distanciamento físico e o uso de máscaras podem ser relaxados, inclusive para os adultos de maior idade”.

Quando os jovens e adultos de meia-idade totalmente vacinados se encontram com pessoas não vacinadas, “o distanciamento físico e o uso de máscaras podem ser relaxadas desde que ninguém presente tenha um fator de risco de doença grave”.

“À medida que a administração da vacinação avança, é encorajador ter recomendações baseadas em provas de que a imunização pode lentamente permitir o relaxamento de intervenções não-farmacêuticas como o uso de máscaras e o distanciamento físico”, disse Andrea Ammon, Diretora do CECD, esta quarta-feira.

Segundo a responsável do CECD, o relaxamento das medidas de proteção deverá “ser feito gradualmente e com base em avaliações cuidadosas dos riscos envolvidos.”

“Estamos confiantes de que uma maior cobertura vacinal terá um impacto positivo e direto no regresso à vida normal”, afirmou.