“Assimétrico, rápido, duro”. Putin ameaça retaliar se Ocidente ultrapassar "linhas vermelhas"

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, avisa o Ocidente que não deve ultrapassar as “linhas vermelhas” de Moscovo, caso contrário a resposta a quaisquer “provocações descabidas” será "assimétrica, rápida e dura".

É a resposta do líder russo à escalada de tensão diplomática com os Estados Unidos e com a União Europeia, que levou a expulsão mútua de diplomatas e à intensificação de movimentações militares.

“Os responsáveis por quaisquer provocações contra os nossos interesses de segurança vão-se arrepender como há muito não se arrependem”, ameaçou Putin esta quarta-feira durante um discurso no Parlamento russo.

O chefe do Estado russo insiste que não pretende destruir pontes e prefere o diálogo, mas não terá medo de responder caso perceba que está a ser atacado.

Sem se referir, em concreto, a nenhum país, Putin enviou um recado aos países da NATO, no contexto do aumento da presença militar russa junto à fronteira com a Ucrânia e na península da Crimeia.