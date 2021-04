Dimitrov convidado para o Estoril Open

O antigo número três mundial, Grigor Dimitrov, recebeu um "wild card" do Estoril Open e vai participar na mais importante prova de ténis portuguesa, que se realiza entre 24 de abril e 2 de maio.

O tenista búlgaro é o atual 17º do "ranking" mundial ATP e recentemente chegou aos quartos de final do Open da Austrália, tendo já alcançado a terceira posição da hierarquia.

Dimitrov, de 29 anos, é o quarto tenista do "top-20" mundial a ter presença no torneio do Estoril, para além do argentino Diego Schwartzman (9º), o espanhol Pablo Carreño-Busta (11º) e o francês Gael Monfils (15º). O italiano Fabio Fognini caiu esta semana para 27º posto e deixou o "top-20", mas vai também marcar presença.

“Estou muito entusiasmado por ir jogar no Millennium Estoril Open. Fico muito agradecido à organização do torneio por me terem oferecido um wild card à última hora”, reconheceu Grigor Dimitrov, em declarações à organização.

O terceiro e último wild card para o quadro principal de singulares será divulgado entre amanhã e sexta-feira, véspera do início da fase de qualificação. João Sousa recebeu o outro convite.

O Estoril Open decorre entre 24 de abril e 2 de maio no Clube de Ténis do Estoril (CT Estoril), um evento que não terá público presente no recinto.