Santa Clara e Moreirense anulam-se e falham aproximação à Europa

Santa Clara e Moreirense falharam a aproximação aos lugares europeus, esta quarta-feira, ao empatarem entre si, sem golos, nos Açores.

As duas equipas somaram o segundo jogo sem vencer, nesta 28.ª jornada do campeonato, depois de ambas terem perdido no jogo anterior.

Este empate deixa o Santa Clara no sétimo lugar, com 36 pontos, a seis do Paços de Ferreira, que ocupa a quinta posição, que dá acesso à Europa. Logo atrás, em oitavo, com 35 pontos, encontra-se o Moreirense.