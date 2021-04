Quaresma falha reencontro com o FC Porto. Bino espera ver Vitória a crescer

Ricardo Quaresma não está recuperado e Bino, treinador do Vitória de Guimarães, confirma a indisponibilidade do internacional português para o jogo com o FC Porto, esta quinta-feira, a contar para a jornada 28 da I Liga.

O extremo falha o regresso ao Dragão, num jogo em que a expectativa do treinador do Vitória é de que a sua equipa mantenha a trajetória de crescimento iniciada na jornada anterior, frente ao Santa Clara.

"Estamos num processo de crescimento. A vitória foi um reforço da confiança da equipa e exorcizou fantasmas do passado", diz Bino. O técnico não espera encontrar um FC Porto frágil, do ponto de vista físico, e prepara os seus jogadores para "uma entrada forte" do adversário.

"Vamos sentir muitas dificuldades. O Porto ainda pensa em chegar ao título e nós vamos focar-nos num Porto muito forte", acrescenta.