Braga dá a volta ao Boavista e sobe ao pódio à condição

O Sporting de Braga subiu de forma provisória ao pódio da I Liga, esta quarta-feira, à 28.ª jornada, ao derrotar o Boavista, por 2-1, em casa.

As panteras negras adiantaram-se no marcador aos 28 minutos, por intermédio de Sebastián Pérez, que aproveitou um erro de Matheus. Contudo, Fransérgio restabeleceu a igualdade ainda na primeira parte.

A etapa complementar abriu praticamente com a expulsão de Jackson Porozo, com cartão vermelho direto, por uma entrada violenta sobre Abel Ruiz. O Braga passou a dispor das melhores oportunidades, mas foi apenas aos 82 minutos que Andraz Sporar consumou a reviravolta.

Com este resultado, o Braga sobe ao terceiro lugar, com 58 pontos, à espera do que faça o Benfica, agora quarto, com menos um ponto.

O Boavista não aproveita as derrotas de Rio Ave e Marítimo e mantém-se em 14.º, com 28 pontos, mais um que os insulares, que estão na posição de acesso ao "play-off" de descida, e mais quatro que o Farense, primeira equipa na zona de despromoção. Cai para 15.º se o Famalicão vencer.