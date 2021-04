Artur Soares Dias e João Pinheiro estarão no Euro 2020

Artur Soares Dias e João Pinheiro vão marcar presença na fase final do Euro 2020, como árbitro e videoárbitro (VAR), respetivamente.

Os dois árbitros portugueses foram nomeados, esta quarta-feira, para participar na maior prova de seleções da UEFA. Soares Dias será acompanhado pelos assistentes Rui Licínio e Paulo Soares.

Artur Soares Dias, de 41 anos, da Associação de Futebol do Porto, foi promovido em maio de 2018 à categoria de Elite, a mais alta do panorama internacional. Depois de ter estado no Mundial 2018, na Rússia, no papel de VAR, agora chega ao Europeu, no verão, como árbitro principal.