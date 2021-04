Superliga Europeia. Dono do Manchester United pede desculpa aos adeptos

Joel Glazer, um dos donos do Manchester United, pediu desculpa aos adeptos por ter incluído o clube na criação da Superliga Europeia.

Em carta aberta publicada no site oficial do Manchester United, Joel Glazer, que até era um dos vice-presidentes da Superliga Europeia, enalteceu a "grande paixão" demonstrada pelos adeptos nos últimos dias, em que protestaram a participação e papel do clube na prova, e pediu desculpa "sem reservas pela agitação" dos últimos dias.

"Deixaram muito clara a vossa oposição à Superliga Europeia, e nós ouvimos. Errámos e queremos mostrar que podemos retificar. Ainda que as feridas estejam frescas e eu entenda que vão demorar algum tempo a sarar, estou pessoalmente dedicado a recuperar a confiança dos nossos adeptos e a aprender com a mensagem que transmitiram com tamanha convicção", escreveu o co-proprietário do "gigante" inglês.