Superliga. Dono do Liverpool pede desculpa aos adeptos pelo "transtorno" causado

“Nestas 48 horas, vocês foram muito claros de que não se manteria [o projeto]. Escutámo-los, eu escutei-vos”, explicou o responsável do Liverpool, numa mensagem dirigida aos adeptos do campeão inglês.

“Quero desculpar-me com todos os adeptos e aos que apoiam o clube de futebol Liverpool, pelo transtorno causado nas últimas 48 horas”, disse o empresário norte-americano, num vídeo publicado na conta do Liverpool na rede Twitter.

O principal proprietário do Liverpool, o norte-americano John W. Henry, pediu desculpa aos adeptos pela participação do clube no projeto da Superliga Europeia de futebol, que, entretanto, abandonou.

No domingo, 18 de abril, AC Milan, Arsenal, Atlético de Madrid, Chelsea, FC Barcelona, Inter Milão, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid e Tottenham anunciaram a criação da Superliga europeia, à revelia de UEFA, federações nacionais e vários outros clubes.

A competição deveria ser disputada por 20 clubes, 15 dos quais fundadores – apesar de só terem sido revelados 12 – e outros cinco, qualificados anualmente.

Entretanto, a UEFA anunciou que iria excluir todos os clubes que integrem a Superliga, assegurando contar com o apoio das federações de Inglaterra, Espanha e Itália, bem como das ligas de futebol destes três países.

Algumas horas depois, também com grande contestação dos adeptos e intervenção crítica do primeiro-ministro Boris Johnson, os seis clubes ingleses anunciaram a saída do projeto, no qual ainda se mantêm o Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid, Juventus, Inter de Milão e AC Milan.