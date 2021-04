Paulo Fonseca é "totalmente contra" a Superliga Europeia

O treinador da Roma, o português Paulo Fonseca, mostrou-se “totalmente contra” a criação da Superliga europeia e lembrou que o futebol é “dos adeptos e de que ama e pratica” a modalidade.

“Eu, como tantos outros, sou totalmente contra a Superliga. Mas hoje devo dizer que estou extremamente orgulhoso de trabalhar no futebol. Porque o futebol mostrou que o que importa não é o dinheiro, mas sim os adeptos e quem ama e pratica este desporto”, afirmou hoje Paulo Fonseca, na conferência de imprensa de antevisão do embate de quinta-feira com a Atalanta, para a liga italiana.

AC Milan, Arsenal, Atlético de Madrid, Chelsea, FC Barcelona, Inter Milão, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid e Tottenham anunciaram no domingo a criação da Superliga europeia, à revelia de UEFA, federações nacionais e vários outros clubes.

Os criadores da Superliga europeia de futebol decidiram suspender a prova e planear uma remodelação da competição, na sequência do abandono de praticamente todos os clubes.