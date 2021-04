Atlético de Madrid e Inter de Milão saem da Superliga Europeia. Sobram quatro clubes

O Atlético de Madrid e o Inter de Milão anunciaram, em comunicado, a saída da Superliga Europeia, o que deixa o projeto apenas com quatro clubes.

"O Conselho de Administração do Atlético de Madrid reuniu esta quarta-feira de manhã e decidiu comunicar formalmente à Superliga Europeia e ao resto dos clubes fundadores que não vai formalizar a sua adesão ao projeto", pode ler-se.

De acordo com a nota, o clube "colchonero" diz que decidiu juntar-se ao projeto de acordo com "circunstâncias que hoje já não existem".

"Para o nosso clube, é essencial o acordo entre todos os que integram a família 'rojiblanca', em especial os nossos adeptos. O nosso plantel e o treinador mostraram satisfação pela decisão do clube, ao entender que os méritos desportivos devem estar por cima de qualquer outro critério", termina a nota.

Já o Inter de Milão afirma que continua "comprometido em dar aos seus adeptos a melhor experiência e que a inovação e inclusão são parte do ADN do clube". "O Inter acredita que o futebol deve ter interesse em melhorar as suas competições, de manter o desporto entusiasmante para todas as idades. Vamos continuar a trabalhar com as instituições e os acionistas pelo futuro do desporto que amamos".

Sobram apenas quatro clubes no projeto: Juventus, AC Milan, Real Madrid e Barcelona.

Os seis clubes ingleses co-fundadores da denominada Superliga europeia de futebol - Arsenal, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham e Chelsea - anunciaram a sua desistência da competição na noite de terça-feira.