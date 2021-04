O combate à pobreza não é uma prioridade real

Entrevistado por Ângela Roque (Renascença) e Octávio Carmo (Ecclesia), Edmundo Martinho, provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e coordenador da Estratégia Nacional de Combate à Pobreza, pronunciou-se sobre o recentemente divulgado estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos (já referido nesta coluna), que indica haver um quinto de portugueses em situação de pobreza e que, desses, mais de metade até têm emprego, sendo que 20% da população pobre é constituída por crianças e jovens.

Afirmou Edmundo Martinho que “o foco principal e esmagador que as políticas públicas deviam ter - se me permite a expressão muito coloquial - é ‘força toda’ no que tem a ver com as crianças, e isto significa várias dimensões. Significa, desde logo, a dimensão das condições materiais, financeiras e de vida da família onde a criança vive, porque a criança não vive sozinha, obviamente. E deveria haver - pelo menos é essa a nossa grande preocupação - um reforço substancial daquilo que são as condições de vida materiais destas famílias onde haja crianças”.

Por outras palavras, o combate à pobreza, em particular a que atinge as crianças, deveria ser uma prioridade nacional. No Programa de Estabilidade entregue na semana passada pelo Governo à Assembleia da República essa prioridade, se existe, não está claramente formulada.

No Plano de Recuperação e Resiliência, no qual se baseia aquele Programa, o Governo aceitou, em parte, a crítica de estar voltado sobretudo para o Estado e pouco para as empresas; e corrigiu alguma coisa. Ainda bem que o Governo projeta investir mais nas empresas, que criam riqueza. E poderão vir mais 2,3 mil milhões de euros para capitalização e inovação nas empresas, se a UE aceitar a proposta governamental.