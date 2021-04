Cristiano Ronaldo não repetirá o episódio da braçadeira

"Há um golo no último minuto em que quem vê melhor é ele e o Bernardo. Eu até perguntei ao Bernardo e ele disse-me que rematou como rematou porque pensou que a bola do Ronaldo estava lá dentro. Em condições normais, o Bernardo tinha feito golo. O Cristiano teve uma reação demasiado a quente, ele sabe que não foi agradável, mas é claro que não volta a repetir”, refere.

“Tive uma conversa com o Ronaldo como tenho com todos os jogadores, mas não vou revelar. Não acredito que o episódio se venha a repetir. Quando falei com ele, eu vinha da conferência de imprensa e ele já tinha publicado um 'post' em que mostra claramente o seu sentimento que todos conhecemos e reconhecemos. Não foi um episódio agradável, mas fica a uma grande distância de outros episódios", salienta o selecionador nacional, em entrevista a Bola Branca .

Fernando Santos conversou com Cristiano Ronaldo e garante que o capitão não repetirá o episódio na Sérvia, em que atirou a braçadeira ao chão após lhe ter sido anulado um golo válido no último lance do jogo.

Gestão de Ronaldo até ao Qatar

Cristiano Ronaldo chegará ao europeu com 36 anos e quatro meses e quase 50 jogos oficiais na presente época. Um aspeto a ter em conta pelo selecionador.

“Sempre fizemos gestão. Fizemos com Ricardo Carvalho, com Bruno Alves e com todos. Olhamos para o número de jogos, idade e performance. Depende da gestão que vamos fazer a nível do treino ou do jogo", refere Fernando Santos.

Cristiano Ronaldo pelo fator idade é um jogador experiente e mantém intacta a capacidade de finalização, no entanto, já não é um jogador de explosão. Ainda assim, Fernando Santos não vê Ronaldo como um "nove" puro.

“O avançado-centro é uma coisa e os avançados são outra. Um ponta de lança é por exemplo um jogador como o Jardel que jogava num raio de 10 ou 15 metros e não saia disso nem nós queríamos. O Cristiano não tem essas características. Vai ser sempre um avançado. Na minha perspetiva, cada vez menos a vir da esquerda para o centro e partindo mais do centro. Tendencialmente mais na zona central, mas depende das características de cada jogo. Com o passar do tempo, há coisas que já não se pode fazer de forma igual."

Depois do Europeu, a próxima fase final de uma grande competição de seleções será o Mundial do Qatar, em novembro e dezembro de 2022. Cristiano Ronaldo terá 37 anos e nove meses. Não obstante, Fernando Santos acredita que poderá contar com o capitão.

“Mentalmente, acredito que estará disponível, mas futurologia é difícil. Conhecendo as suas capacidades físicas e se continuar mentalmente forte como ele é, naturalmente que acredito que estará nessa prova”, afiança.