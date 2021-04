"É contranatura". Jesus não quer uma Superliga Europeia

Jorge Jesus, treinador do Benfica, é contra a criação da Superliga Europeia, uma vez que vai contra a "essência do futebol".

"Em poucas horas tudo se alturou. O futebol ao longo da história sempre foi um jogo feito para as pessoas, para o povo. Os melhores criaram a sua história pelos resultados que alcançaram desportivamente. Só pelos resultados é que surge a elite. É contranatura, é contra a essência do futebol e do desporto. As pessoas têm de ter essa noção e quem tiver respeito pelo jogo nunca vai aderir", disse, em conferência de imprensa.

Os criadores da Superliga europeia de futebol decidiram suspender a prova e planear uma remodelação da competição, na sequência do abandono de praticamente todos os clubes.

"Dadas as correntes circunstâncias, vamos reconsiderar os passos a dar para remodelar o projeto, tendo sempre em conta que os nossos principais objetivos são oferecer aos adeptos a melhor experiência possível, além de garantir os mecanismos de solidariedade para toda a comunidade do futebol", pode ler-se na nota da prova.