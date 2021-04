​Gonçalo M. Tavares, José Luís Peixoto, Ondjaki e Tânia Ganho no festival Livros a Oeste

Depois de ter sido interrompido no ano passado, devido à pandemia de Covid-19, o festival literário Livros a Oeste, organizado pela autarquia da Lourinhã, no distrito de Lisboa, está de regresso em 2021 num modelo misto que prevê programação online e presencial.



De 11 a 15 de maio, autores premiados como Gonçalo M. Tavares, José Luís Peixoto e Ondjaki vão marcar presença entre os 40 escritores convidados. A edição deste ano, que tem como tema “Quantas histórias cabem numa história”, contará também com outros nomes como o poeta e cantor Adolfo Luxúria Canibal, os escritores Afonso Cruz, António Mota, Mário Zambujal ou o angolano Lopito Feijóo.

As sessões que poderão ser visualizadas através da página de Facebook e no canal de YouTube da autarquia da Lourinhã, preveem, entre outras coisas, conversas em que os próprios autores apresentam os seus livros. Exemplo disso é o de Gonçalo M. Tavares que falará sobre “Breves Notas sobre o Medo” e de Patrícia Portela que apresentará "Hífen".

Além de momentos de teatro com “Histórias ao Postigo”, no Livros a Oeste haverá também atividades que envolvem os alunos das escolas da região, como é o caso de uma sessão de apresentação do livro “Napoleão Benjamim Pirueta”, com Isabel Zambujal e Rachel Caiano.

No segundo dia de festival, no dia 12, a autora Tânia Ganho marcará presença numa sessão em que apresentará o seu mais recente livro “Apneia” em diálogo com Ana Bárbara Pedrosa que falará do seu livro “Palavra do Senhor”.

No dia 13, o angolano Ondjaki, o português António Mota e o brasileiro Antônio Torres vão juntar-se numa sessão de “Histórias Partilhadas”, a partir das 18h30.

À noite, pelas 21h30, o Centro Cultural Dr. Afonso Rodrigues Pereira recebe Miguel Real, Fernando Pinto do Amaral e Rogério Ribeiro, investigador em ciências médicas, numa sessão intitulada "Diagnóstico antecipado - a doença na literatura".

A neta do escritor Urbano Tavares Rodrigues, a autora Sofia Fraga irá também participar no evento na sexta-feira, dia 14, às 10h30m apresentando o seu livro infantil “O Avô Jacinto e os Macaquinhos no Sótão” com ilustração de Sebastião Peixoto.

Também no dia 14, os escritores Ricardo Fonseca Mota e Afonso Cruz vão divulgar os seus livros “Os Pássaros não têm céu” e “O Vício dos Livros”.

A noite de dia 14 vai juntar as palavras e a música numa sessão com o poeta e vocalista dos Mão Morta, Adolfo Luxúria Cabral, o escritor e crítico musical Rui Eduardo Paes e o musicólogo João Carlos Calixto.

O festival Livros a Oeste encerra no dia 15, no Centro Cultural Dr. Afonso Rodrigues Pereira, com uma sessão de “Histórias Partilhadas” em que participam os escritores Afonso Cruz, Rui Zink, Mário Zambujal e José Luís Peixoto.

Além de uma feira do livro, o festival irá também oferecer ao público a exposição “Retratos de autores portugueses”, da autoria da artista plástica Carmo Vieira, que vai estar patente na Galeria Municipal da Lourinhã.

Segundo o vereador com os pelouros da Cultura e Educação, este festival é uma “referência na programação cultural da Região Oeste”. Neste que é para José Tomé “um ano de reencontro com a Cultura”, o festival segue apostado em conquistar hábitos de leitura sobretudo junto do “público mais jovem, em idade escolar”.

Por seu lado, o programador deste festival, João Morales, destaca o facto da programação digital permitir “ampliar o leque de convidados (contornando a distância geográfica) e criar novos formatos”. Assim, as “sessões destinadas ao público escolar, além de serem visionadas nas salas de aula da Lourinhã” podem também “estar acessíveis a todos os outros professores do país, que podem programá-las para os seus alunos”, realça João Morales.